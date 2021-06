Non solo Milan: anche Lazio e Napoli sulle tracce di Zaccagni

Non ci sarebbe solo il Milan su Mattia Zaccagni, talento offensivo in uscita dal Verona: il giocatore piace infatti anche alla Lazio e soprattutto al Napoli che è sulle sue tracce da diversi mesi. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, a differenza della altre, la società rossonera può offrirgli la possibilità di giocare in Champions League.