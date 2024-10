Non solo Milan-Napoli: il programma di Serie A di martedì 29 ottobre

La scena in questo turno infrasettimanale di Serie A Enilive se la prenderà sicuramente Milan-Napoli, l'unico vero big match della giornata che potrebbe dire tanto sulla corsa allo Scudetto di entrambe le squadre. La sfida di San Siro, in programma questa sera alle 20.45, non è però l'unica di martedì 29 ottobre, visto che la giornata sarà aperta da altre due partite che inizieranno invece alle 18.30. Questo il programma completo della giornata:

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

Lecce-Verone ore 18.30

Cagliari-Bologna ore 18.30

Milan-Napoli ore 20.45

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Venezia-Udinese ore 18.30

Empoli-Inter ore 18.30

Juventus Parma ore 20.45

Atalanta-Monza ore 20.45

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Genoa-Fiorentina ore 18.30

Roma-Torino ore 20.45

Como-Lazio ore 20.45