Non solo Morata. Anche Sportiello, Florenzi e Thiaw ieri a Milanello

Morata non è l'unico ad avere tanta voglia di tornare in campo. Oltre al centravanti spagnolo, infatti, nella giornata di ieri a Milanello erano presenti anche Malick Thiaw, Alessandro Florenti e Marco Sportiello, gli altri tre infortunati in casa Milan.

Scrive La Gazzetta dello Sport, che dopo essere stato indisponibile per la trasferta di Roma contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia, il difensore tedesco potrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca per la partita contro il Venezia al rientro dalla sosta.

Tempi invece decisamente più lunghi per i due italiani, con Alessandro Florenzi, ieri a Milanello per una seduta di fisioterapia, che addirittura non tornerà in campo prima del 2025 a causa della rottura di crociato e menisco subita nel corso della tournée americana quest'estate. Discorso simile, ma sicuramente meno delicato, vale per Marco Sportiello, che ne avrà ancora per altri due mesi circa per il problema all'indice della mano sinistra.