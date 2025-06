Non solo Theo: Bruno Fernandes dice no ai milioni dell'Al-Hilal

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - C'é chi dice no agli ingaggi stratosferici della Pro League saudita. E' il caso di Bruno Fernandes che, scrive la Bbc, ha rifiutato un'offerta tra gli 80 ed i 100 milioni di sterline per lasciare il Manchester United e trasferirsi all'Al-Hilal, il club che sta tentando di portare in panchina Simone Inzaghi, in tempo per partecipare al Mondiale per club. Dopo aver discusso la questione con la sua famiglia, Fernandes - in ritiro con il Portogallo che mercoledì affronta la Germania nella semifinale di Nations League - ha informato l'Al-Hilal che non se ne faceva niente. Per la gioia dello United.

Solo venerdì l'allenatore Ruben Amorim aveva espresso la convinzione che Fernandes sarebbe rimasto all'Old Trafford. Tra il club inglese e l'Al-Hilal, precisa la Bbc, non ci sono però stati contatti diretti, quindi non è mai stata presentata un'offerta da rifiutare. (ANSA).