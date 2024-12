Nono esonero a stagione in corso per il Milan dall'era Berlusconi a oggi

Ora è ufficiale, Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Dopo che il tecnico lo aveva annunciato ai microfoni di Sky Sport ieri sera uscendo da San Siro, stamattina è arrivato anche l'atteso comunicato ufficiale del club. Considerando uno spazio di tempo che comincia con l'era Silvio Berlusconi e arriva a oggi, si tratta del nono esonero a stagione in corso per il club rossonero. L'ultimo era stato quello di Marco Giampaolo che aveva dato il là al regno di Pioli.

Il resoconto di tutti gli esoneri da Berlusconi a oggi:

1986/87 - Liedholm/Capello

1996/97 - Tabarez/Sacchi

2000/01 - Zaccheroni/Cesare Maldini

2001/02 - Terim/Ancelotti

2013/14 - Allegri/Seedorf

2015/16 - Mihajlovic/Brocchi

2017/18 - Montella/Gattuso

2019/20 - Giampaolo/Pioli

2024/25 - Fonseca/Conceiçao (manca la comunicazione ufficiale)