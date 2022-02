Marco Nosotti è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la situazione legata al rinnovo di Franck Kessie: “Un uomo come Kessie non andrebbe perduto per la qualità che ha e per come lavora, però ci devi voler restare nel Milan. Lui non vuole restarci, è un giocatore importante. Io avrei fatto uno sforzo ma se non riesci a trattenerlo allora basta”.