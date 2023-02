Nosotti: "Pioli vuole tenere il palleggio e avere più qualità. Il trequartista è una figura complessa nel Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport, Marco Nosotti ha commentato così l'impostazione tattica del Milan per il derby: "Credo che Pioli voglia tenere anche più il palleggio, più qualità, con un uomo in più a centrocampo. La figura del trequartista nel Milan è complessa e in questo momento il tecnico non ha gli uomini che possono fare meglio".