Nosotti su Ibrahimovic: "Questo Milan senza di lui non ci sarebbe stato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Forse non c'è bisogno come primo centravanti, forse non si deve costruire la squadra intorno a lui ma è una figura fondamentale all'interno dello spogliatoio del Milan. E' stato bravissimo Ibrahimovic a definire i ruoli. Questo Milan però senza Ibrahimovic non ci sarebbe stato perchè entrato molto bene in questo gruppo ed è stato da stimolo negli allenamenti"