Nosotti: "Su van de Beek Donnarumma ha fatto una parata incredibile"

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della prestazione di Donnarumma nella partita di ieri contro l’Olanda: “Gigio ieri ha fatto una parata incredibile per lettura, esplosività ed attenzione. La Nazionale ieri ha giocato bene ed è stata attenta in fase difensiva tranne che per l’occasione di van de Beek, in cui Donnarumma si è fatto trovare pronto e ben piazzato. Donnarumma ha 17 presenze con l’Italia fino a questo momento ed è destinato ad essere il nuovo Buffon, anche per quanto riguarda il record di presenze”.