Novità per il Chelsea: contro il Real potrà vendere biglietti. In campionato solo tifosi ospiti

Il Chelsea potrà tornare a vendere biglietti per Stamford Bridge. Lo riporta l'Associated Press, secondo cui il governo britannico - che nell'ambito delle sanzioni ad Abramovich aveva vietato qualsiasi attività di ticketing - avrebbe alleggerito la posizione del club di Londra. In particolare, il Chelsea potrà vendere i biglietti per la prossima gara di Champions League contro il Real Madrid. Non potrà però incassare: il ricavato delle vendite andrà infatti alla UEFA.

Stamford Bridge con soli ospiti? È questo lo scenario che si delinea: il Chelsea, in Premier League, continuerà a non poter vendere biglietti ai propri sostenitori. Viceversa, i sostenitori della squadra ospite potranno acquistare i titoli per l'accesso all'impianto. La notizia è confermata da Nigel Huddleston, ministro dello Sport dell'esecutivo di Sua Maestà: "Il Governo ha modificato oggi la licenza del Chelsea, in modo che i tifosi possano assistere alle partite in trasferta, a quelle di coppa e a quelle del femminile. Da quando Abramovich è stato aggiungo alla lista delle sanzioni UK, abbiamo lavorato per assicurare che il club continuasse a svolgere la sua attività rispettando il regime sanzionatorio".