Novità UEFA, ammessi alle coppe solo club proprietari dei propri loghi e colori ufficiali

Un piccolo passo nella grande battaglia della UEFA contro la Superlega. Si può leggere così un nuovo articolo inserito nella nuova edizione del “Club Licensing and Financial Sustainability Regulations”, il regolamento che definisce tra le altre cose "i criteri minimi sportivi, sociali e di sostenibilità ambientale, infrastrutturali, di personale e amministrativi, legali e finanziari che un club deve soddisfare per ottenere una licenza dal proprio licenziante (per esempio un club italiano dalla FIGC, ndr) come parte della procedura di ammissione per partecipare alle competizioni per club".

Il nuovo articolo introdotto da Nyon, rubricato “Licence applicant’s identity, history and legacy”, recita così: "Tutti gli elementi che costituiscono l’identità visiva di un club di calcio in connessione e combinazione con il nome ufficiale e/o il nome della squadra nelle competizioni, come lo stemma ufficiale, i loghi, altri marchi e i colori ufficiali del club, devono essere di proprietà e sotto il controllo esclusivo del richiedente la licenza".

La nuova disposizione, spiega la UEFA, ha lo scopo di "per preservare e proteggere l’identità, la storia e l’eredità dei club, rafforzando così l’integrità delle competizioni e il modello sportivo europeo".

La disposizione è allineata alle recenti modifiche dello Statuto UEFA, il cui nuovo articolo 51-bis prevede che "le Associazioni Membri devono adottare le misure necessarie affinché i club non alterino la loro forma giuridica, la struttura del loro gruppo legale o la loro identità, a danno dell’integrità di una competizione per club; e/o a danno della storia e dell’eredità del club; e/o per eludere i principi del merito sportivo e/o per ottenere impropriamente una licenza".