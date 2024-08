Numeri e statistiche al Tardini contro il Parma: il "soft" record di Ancelotti tra il 2004 e il 2006

vedi letture

Manca sempre meno all'esordio in trasferta in questo campionato per il nuovo Milan di Fonseca, che alle 18.30 affronterà il Parma al Tardini. Dopo il pareggio maturato contro il Torino, i rossoneri desiderano conquistare i primi 3 punti nella nuova stagione, ad attendere il Milan, la formazione di Pecchia reduce da un 1-1 contro la Fiorentina.

Sulle orme di Carlo Ancelotti

Il Milan ha vinto soltanto le ultime due trasferte contro il Parma al Tardini in Serie A e solo una volta ha fatto meglio nel massimo campionato: tra 2004 e 2006 quando ha ottenuto tre successi esterni di fila sotto la guida di Carlo Ancelotti. Dopo la partita casalinga pareggiata 1-1 contro la Fiorentina, questa sarà la prima volta in cui il Parma inizia un campionato di Serie A con due gare interne; i gialloblu non pareggiano entrambe le prime due partite di un massimo torneo dalla stagione 2001/02, con Ulivieri in panchina.