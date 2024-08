Nuova giornata di visite per Brescianini: va all'Atalanta. Ecco quanto incassa il Milan

Colpo di scena nella trattativa per Marco Brescianini. Ieri l'ex giocatore del Milan si è recato a Roma per svolgere le visite mediche con il Napoli: in contemporanea la trattativa per Cajuste al Brentford veniva meno e i partenopei hanno provato a rivedere le condizioni per il centrocampista del Frosinone. I ciociari non l'hanno presa bene e l'Atalanta ne ha approfittato inserendosi e garantendo un prestito oneroso di 2 milioni che gli Azzurri non avevano previsto.

Il totale dell'operazione dovrebbe essere comunque 12 milioni di euro, perchè la Dea ha sottoscritto un obbligo di riscatto a 10 milioni. Proprio perché il pagamento è in sospeso, i rossoneri riceveranno il 50% della futura rivendita solamente a fine stagione: le casse di via Aldo Rossi, considerando i bonus, si arricchiranno di poco più di 6 milioni di euro. E oggi per Brescianini c'è la seconda giornata consecutiva di visite, questa volta quella definitiva. Sarà un giocatore dell'Atalanta.