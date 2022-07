Nuova offerta di Tim con Dazn scontato: offerta fino al 9 agosto

MilanNews.it

Nonostante il rialzo dei prezzi degli abbonamento tv per le partite di Serie A del prossimo campionato, in mano sempre a Dazn e Sky, c'è la possibilità di avere l'offerta ancora in prezzo di saldo. Infatti Tim ha pensato di proporre un'offerta a chi si abbona entro il 9 agosto 2022. Con TimVision a 19,99 euro sarà possibile vedere tutti i contenuti Dazn e usufruire anche della Champions League grazie all'accordo con Infinity, la piattaforma Mediaset. La visione sul doppio dispositivo in contemporanea è garantito solamente fino alla pausa per il Mondiale: dalla ripresa del campionato a gennaio non sarà più possibile neanche con questa offerta vedere uno stesso contenuton contemporaneamente.