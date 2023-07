Nuove modalità di annuncio degli acquisti e nuova impostazione grafica: così il Milan ha cambiato

Fonte: foto acMilan

© foto di AcMilan

Il progetto di evoluzione e trasformazione del Milan sembra procedere senza sosta, in modo coordinato ed efficace: lo si percepisce non solo con dalla strategia di attacco sul mercato, ma anche nello stile della comunicazione.

In molti hanno notato la scelta di presentare i nuovi acquisti senza la presenza dei dirigenti; una decisione che vuole dimostrare che il vero protagonista è sempre il giocatore, che il Club è sopra tutto, e che accoglie i nuovi acquisti senza personalismi, dove lo stemma del Milan campeggia in evidenza al fianco dell’atleta: un approccio che mette in luce il focus sul brand e sul blasone del Milan, ma anche richiama il modello organizzativo focalizzato su gruppi di lavoro e comitati multi disciplinari, che regola le attività del Club, dove tutti sono al servizio dello sviluppo del Club.

Novità anche nei video di presentazione dei giocatori: il Club ha inaugurato infatti il filone comunicativo “ACM Quest”, cioè la “Narrazione epica” dei calciatori stagione 23/24.

L’area creativa della Milan Media House, coordinata da Miriam Piacentini, intende rafforzare il legame con la generazione Z, introducendo i nuovi giocatori con stile grafico e Video che i richiamano il mondo “Anime”, che tanto appassiona giovani e giovanissimi in tutto il mondo.

Mixando immagini e video catturate presso gli “Studios” di Casa Milan con le animazioni realizzata da un creator digitale (l’artista internazionale Sergio Garcia, selezionato per le sue molte collaborazioni internazionali e per i Mln di followers sui social), ogni atleta si trasforma in un personaggio “Anime” dotato di un super-potere “calcistico”, associabile alle caratteristiche reali del giocatore stesso.