Nuovi contatti Calhanoglu-Lipsia. Per il Milan non è incedibile

In casa Milan - sottolinea il Corriere dello Sport - saranno venti giorni in cui si proveranno a piazzare gli esuberi o quei giocatori che hanno più offerte. Oltre a Diego Laxalt, che ha richieste dal Torino, Spal e Atalanta, dalla Germania ci sono stati nuovi contatti con i manager di Hakan Calhanoglu da parte del Lipsia. Già a gennaio scorso, quando in panchina sedeva Gennaro Gattuso, i tedeschi avevano provato a strappare il turco con un’offerta attorno ai 20 milioni di euro, ma il giocatore fu trattenuto dal tecnico calabrese perché ritenuto indispensabile. Ora però le prospettive sono diverse, perché Calhanoglu dovrà giocarsi il posto da titolare con Lucas Paquetà nel ruolo di mezzala e questo lo porterebbe a fare delle riflessioni sul futuro. Il Milan d’altronde non lo ritiene incedibile e potrebbe prendere in esame un’eventuale offerta