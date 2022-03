Nuovi format e valorizzazione dei vivai? Altro che dimissioni, Gravina rilancia: presto riforme

MilanNews.it

Dimissioni? No, per Gravina c'è un vero e proprio piano di rilancio. Dodici mesi di riforme legate ai format dei campionati e alla stabilità economica del sistema (leggasi indice di liquidità come criterio di ammissione e altri paletti finanziari). Non solo, come riporta Il Corriere dello Sport infatti, il presidente della FIGC ha in mentre un progetto tecnico-sportivo che parta dalle infrastrutture per arrivare alla valorizzazione dei vivai, con l'inserimento di nuovo regole per far giocare di più i giovani. Oggi il massimo campionato è fatto per il 65% da stranieri e in Primavera questo numero sale al 70%. Serve un'inversione di tendenza che sicuramente non piacerà ai club, da sempre convinti nel ribadire la propria autonomia gestionale. Potranno essere obbligati a far giocare più italiani? Si prospettano altre battaglie, scrive il quotidiano sportivo.