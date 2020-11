Nuovo DPCM, domani comunicazioni del premier Conte in Parlamento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, lunedì 2 novembre terrà in Parlamento le comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Gli orari sono i seguenti: ore 12 alla Camera dei Deputati, ore 17 al Senato della Repubblica. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota diffusa alla stampa.