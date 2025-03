Nuovo Ds, attesi sviluppi dall'inchiesta Prisma per Paratici. Il Milan ha sondato Manna

Giorgio Furlani conduce la sua ricerca sul direttore sportivo. In tal senso il nome principale rimane quello di Fabio Paratici. L'ex Juventus e Tottenham ha già incontrato l'ad rossonero e ora attende gli sviluppi che non riguardano solamente la decisione di Furlani ma anche le sue vicende giudiziarie. Attualmente Paratici è squalificato fino a giugno, come pena per l'inchiesta Prisma sulle scommesse che aveva colpito soprattutto la Juventus.

Il processo penale è ancora in fase di evoluzione - scrive il Corriere della Sera - e potrebbero esserci nuovi sviluppi tra aprile e maggio. Anche in base all'esito potrebbero rialzarsi le quotazioni di Igli Tare e Tony D'Amico che comunque Furlani ha previsto di incontrare. Inoltre, conclude il CorSera, è stato sondato anche Giovanni Manna del Napoli: un check che ha portato a un vicolo cieco.