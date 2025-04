Nuovo ds Milan, domani a Roma nuovo incontro tra Tare e Furlani: i dettagli

Nel giorno del Derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, resta lo stesso vivo il tema legato al prossimo direttore sportivo del Milan. Nelle precedenti settimane, abbiamo ampiamente parlato di un primo incontro tra l'ad Giorgio Furlani e Igli Tare, indiziato numero uno ad entrare nella dirigenza milanista nella prossima stagione.

Come riportato dal collega di Dazn, Orazio Accomando, domani sarebbe in programa un nuovo incontro tra Furlani e Tare. Un secondo colloquio per capire fattibilità e idee insieme all'ex dirigente della Lazio.

Con questo secondo incontro, Furlani e Tare proseguiranno i discorsi iniziati nel positivo faccia a faccia di Roma e a questo punto gli scenari possibili sono solamente due: o ci si saluta e si passa oltre in quanto una delle due parti (o entrambe) non è convinta (e a quel punto il Diavolo andrà su un altro candidato), oppure ci si stringe la mano, magari si programma un ultimo vertice finale e poi si inizia finalmente a lavorare e a programma il nuovo Milan per la prossima stagione. Il tempo stringe e l'estate non aspetta.