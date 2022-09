Nuovo stadio a Milano, le date degli "incontri di approfondimento" per il Dibattito Pubblico

A Palazzo Marino è in corso l'incontro di presentazione del Dibattito Pubblico per il nuovo stadio di Milano. Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti di approfondimento che ci saranno per il progetto di Milan ed Inter:

- 05/10/22 dalle 10 alle 13 presso Politecnico di Milano (Sala del Rettorato): "Stadio Milano: l'intervento preposto"

- 12/10/22 dalle 10 alle 13 presso Camera di Commercio di Milano: "Stadio Milano: la sostenibilità economica dell'intervento"

- 17/10/22 dalle 10 alle 16 presso San Siro: "Stadio e aree limitrofe. Sopralluoghi partecipativi"

- 19/10/22 dalle 10 alle 13 presso Sala Olivetani del Municipio 7: "Stadio Milano: l'inclusione e la sostenibilità sociale dell'intervento"

- 21/10/22 dalle 10 alle 13 presso Coni Lombardia: "Stadio Milano e le attività sportive"

- 27/10/22 dalle 10 alle 13 presso Sala Olivetani del Municipio 7: "Stadio Milano: la sostenibilità ambientale dell'intervento"

- 30/10/22 intera giornata presso San Siro: "Laboratorio di quartiere. Incontro con ragazzi e ragazze"