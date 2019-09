Nuovo stadio, il progetto di Milan e Inter non arriverà in Consgilio Comunale prima del 24 settembre

A Milano continua a tenere banco il nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera (edizione Milano), c'è un po' di malumore in Consiglio Comunale per i tempi, ritenuti troppo stretti, della discussione intorno alla questione stadio: il progetto di Milan e Inter non arriverà all’attenzione dei consiglieri prima del 24 settembre, mentre la giunta è tenuta a dare il via libera alle richieste urbanistiche delle società intorno al 10 ottobre.