Nuovo stadio, la Regione Lombardia avrebbe suggerito al Milan di concentrare gli sforzi sull’impianto cittadino con l’Inter accantonando il progetto San Donato

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il Milan, che sta ultimando i documenti da presentare al Comune di Milano per il nuovo stadio nell'area di San Siro insieme all'Inter, tiene comunque ancora in piedi l'opzione San Donato come piano di riserva qualora l’iter a Milano dovesse andare troppo per le lunghe. Su questa ipotesi, il club di via Aldo Rossi ha investito denaro (40 milioni di euro per l’acquisto dei terreni), dedicando persone e tempo.

Nella riunione di venerdì scorso, però, la Regione Lombardia avrebbe suggerito al Milan di concentrare gli sforzi sull’impianto cittadino con l’Inter, accantonando per il momento le procedure autorizzative e amministrative per il progetto San Donato.