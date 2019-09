Nuovo stadio, Milan e Inter pronte a condividere i progetti con la città

Come riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera, ieri il sindaco Sala ha incontrato i rappresentanti di Milan e Inter per discutere dell’argomento stadio. Quello che sta a cuore al primo cittadino è arrivare alla scelta definitiva dopo un percorso partecipato perché le decisioni sull’urbanistica hanno una dimensione pubblica ineliminabile. Da parte loro, le due società hanno confermato la volontà di condividere con la città i progetti. Come? Con una mostra vera e propria o un’illustrazione digitale. O un mix di entrambe le cose. I tempi sono stretti. Si parla di una data che è il 24 settembre, ma mettere insieme tutti gli attori non è semplice.