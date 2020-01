Nuovo Stadio Milano: incontro positivo fra i club e il Comune

Un incontro su San Siro «positivo e costruttivo». Ô quello che filtra da ambienti vicini a Inter e Milan dopo il vertice di oggi tra le società e il Comune di Milano sul futuro del Meazza. Un incontro prettamente tecnico, in cui infatti non erano presenti i vertici delle due società. Dopo l'ok dei club alla rifunzionalizzazione dell'attuale impianto, che potrebbe diventare una cittadella dello sport mantenendo una parte della storica struttura oggi presente, si tratta di un nuovo avvicinamento tra le parti per quanto riguarda il nuovo stadio