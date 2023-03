Nuovo stadio, Sala: "Se il Milan ha altre idee le ascolterò, ma deve portare un progetto"

MilanNews.it

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del progetto del Milan di costruire da solo il nuovo stadio sull'area dell'Ippodromo La Maura: "Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee le ascolterò, ma quando porteranno un progetto - riporta gazzetta.it -. Aspettiamo che il Milan venga, perché a oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza".