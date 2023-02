Nuovo stadio, Sesto alla finestra è già pronta: ma è più semplice accogliere un solo club

MilanNews.it

La questione del vincolo su San Siro sta allungando (ancora di più di quanto già non si siano allungati) i tempi del progetto che Milan e Inter portano avanti da ormai più di tre anni. Il club rossonero, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a lasciare la battaglia e mettersi in proprio. Negli scorsi mesi si era fatta avanti l'idea di sfruttare l'immensa area delle ex acciaierie Falck a Sesto, che rimane il piano B più plausibile per Cardinale. Vicinissima a Milano e raggiungibile in metro, il comune di Sesto San Giovanni ha già dato l'ok per accogliere almeno un club sul proprio suolo: il progetto sarebbe comunque lungo ma non tanto quanto a Milano perché si eviterebbe tutto il processo del dibattito pubblico dal momento che il Milan acquisterebbe il terreno per costruire il nuovo impianto da un privato. Nonostante sia comodo per Milan e Inter continuare insieme, da un punto di vista puramente economico, per trasferirsi insieme su Sesto bisognerebbe costituire una società ad hoc anche perché il sindaco Di Stefano non sembra molto intenzionato ad accettare entrambi i club: "Il modello a due squadre a livello internazionale non regge".