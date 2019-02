Occasioni create, Calhaoglu secondo solo a Suso

Calhanoglu sta attraversando un ottimo momento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, vista la squalifica di Suso, mister Gattuso si aspetta che il turco assista a dovere Piatek nella sfida di domani contro l'Empoli. In fondo, Calha dovrà solamente proseguire sulla strada di questa stagione, che lo vede tra gli "inventori" più brillanti in casa rossonera con 53 occasioni create in A, secondo solo a Suso (63).