Occhio al Salisburgo: l'anno scorso in Champions gli austriaci non hanno mai perso in casa

La Red Bull Salisburgo è una squadra ostica, abituata a giocare la Champions League nonostante il ricambio continuo all'interno della propria rosa. Una squadra ancora più difficile da affrontare tra le mura domestiche della Salzburg Arena. Nella scorsa campagna di Champions League gli austriaci non hanno mai perso in casa nelle quattro gare affrontate davanti ai propri tifosi. Nel girone, la Red Bull ha vinto per 3-1 contro il Lille, per 2-1 contro il Wolfsburg e ha battuto nella gara decisiva per il passagio del turno il Siviglia, per 1-0. Nell'andata degli ottavi di finale, invece, il Saliburgo ha fermato sull'1-1 i campioni di Germania del Bayern Monaco.