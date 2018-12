Oggi Gonzalo Higuain compie 31 anni: tanti auguri Pipita!!!

Gonzalo Higuain è stato (insieme a Mattia Caldara) il primo regalo della nuova proprietà nello scorso calciomercato estivo. Un investimento prezioso per dare un segnale molto forte: la voglia e la volontà di tornare al più presto ad alti livelli, soprattutto in Champions League. Oggi, 10 dicembre 2018, Gonzalo festeggia 31 anni!

È il suo primo compleanno in rossonero. Finora, dopo nemmeno metà stagione, è già vicino alla doppia cifra: ha segnato 7 reti in 15 presenze tra Serie A ed Europa League. Un attaccante che vive per il gol ma anche per gli assist (3), a dimostrazione di quanto sia completo. Rappresenta e rappresenterà uno dei fattori principali per raggiungere i diversi e ambiziosi obiettivi del Club. I tifosi e San Siro se lo godono, Mister Gattuso lo apprezza e lo elogia sempre, aspettandosi il massimo. Questo è un giorno speciale per il Pipita: tanti auguri da parte di tutti i milanisti!