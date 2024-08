Oggi il Milan partirà per Baltimora: al mattino ultimo allenamento a New York

Il Milan si prepara a salutare gli Stati Uniti: i rossoneri il prossimo 6 agosto giocheranno contro il Barcellona l'ultima amichevole della tournée a stelle e strisce. La gara si giocherà all'M&T Bank Stadium di Baltimora. Ieri il penultimo giorno di allenamento alla Pingry High School di New York mentre oggi, come riferito nel report di ieri, ci sarà l'ultima sessione nella mattinata americana e poi nel pomeriggio la partenza per Baltimora, nello stato del Maryland.

Questo il report di ieri: "Stamattina la squadra di Mister Fonseca ha iniziato alla Pingry High School con una sessione video a precedere l'uscita in campo per la consueta attivazione muscolare. A seguire, i rossoneri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla e di uno contro uno con conclusioni in porta. Poi spazio a una fase tattica e infine alla partitella a campo ridotto".