Oggi il terzo derby stagionale: info e dettagli di Milan-Inter di Coppa Italia

Alle 21:00 di oggi sarà ora del terzo derby stagionale. Milan e Inter, infatti, si giocheranno la semifinale di andata di Coppa Italia in previsione del ritorno, in programma per il prossimo 20 aprile in casa dell'Inter, con in palio la finalissima contro una tra Fiorentina e Juventus; vince ancora la regola del goal in trasferta.

Arbitrerà l'incontro il signor Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il Quarto Uomo sarà Massimi. Irrati sarà il VAR dell'incontro, con Giallatini Assistente VAR.

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale5; si potrà seguire il match anche con il consueto live testuale su MilanNews.it, così come tutta la marcia di avvicinamento al fischio d'inizio.