Oggi in Liga si gioca Villarreal-Barcellona, Gabbia parte titolare

Oggi alle 17.30 si gioca Villarreal-Barcellona, valida per la terza giornata de La Liga.

Tra gli "amarillos" scende in campo dal primo minuto anche Matteo Gabbia, difensore del Milan in prestito secco al Villarreal. Per il classe '99 sarà la seconda presenza dall'inizio in campionato dopo quella contro il Mallorca della scorsa settimana.