Oggi Milan Futuro-SPAL, anche mister Fonseca sarà al Chinetti per seguire la sfida

Oggi pomeriggio alle 18:30 il Milan Futuro affronterà la SPAL nella prima partita casalinga allo stadio Chinetti di Solbiate Arno dopo che le prime uscite si erano giocate a Busto Arsizio. I lavori al Chinetti, cominciati in estate, sono terminate ed è dunque pronto per ospitare il Milan Futuro di Daniele Bonera. La partita sarà visibile su Sky, Now TV e con la consueta diretta testuale di MilanNews.it.

Allo stadio ci sarà anche Paulo Fonseca, allenatore della prima squadra.