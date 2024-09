Oggi pomeriggio l'evento di lancio della nuova capsule collection Off White x AC Milan

AC Milan e Off-White™ lanceranno la capsule collection con un evento in-store durante la Milano Fashion Week, in collaborazione con GQ Italia - per l’occasione sarà anche presentata l'esclusiva collezione con New Era, il marchio iconico di headwear e sportswear.

Al terzo anno della loro partnership, AC Milan e OffWhite™ continuano a intrecciare le proprie identità e culture con una nuova divisa, una capsule collection e una campagna che celebrano l’unione tra i due brand e il 125° anniversario del Club.

Oltre alla campagna, Off-White™ lancerà la capsule collection con un evento in-store presso il flagship di Via Verri il 19 settembre, durante la Milano Fashion Week, in collaborazione con GQ Italia. Durante l'evento sarà svelata anche l’esclusiva collaborazione con New Era, il celebre brand di headwear e sportswear: una capsule collection unica in edizione limitata e numerata dei modelli 59FIFTY fitted e 9FORTY adjustable. Entrambi saranno disponibili per l’acquisto e la personalizzazione durante l’evento.