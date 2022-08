Oggi seduta mattutina per i rossoneri. Domani sera la sfida contro il Bologna

MilanNews.it

Come riportato nella giornata di ieri dal sito ufficiale rossonero, il Milan si ritroverà questa mattina al centro sportivo di Milanello presso Carnago per una seduta di allenamento agli ordini di mister Pioli. Domani sera alle 20.45, presso lo stadio di San Siro, i rossoneri riceveranno la visita del Bologna nel match che vale per la terza giornata del campionato di Serie A.