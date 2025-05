Oggi si decidono le finali di Europa e Conference League: c'è anche un'italiana

Ieri si è scoperto il nome della seconda finalista di Champions League. Oggi però è il giorno delle altre due competizioni europee, anche queste arrivate alle battute finali: l'Europa League e la sorella minore Conference League. Si giocano le semifinali di ritorno, con almeno due squadre che hanno già messo un'ipoteca sul passaggio del turno, una che ha messo delle solide basi e infine una sfida ancora apertissima che coinvolgerà l'unica italiana presente, la Fiorentina.

La squadra di mister Raffaele Palladino, fresco di rinnovo, ospiterà allo stadio "Artemio Franchi" gli spagnoli del Beti Siviglia che si presentano in Toscana forti del 2-1 della gara di andata. L'altra finalista della Conference League uscirà dalla sfida tra Chelsea e Djugardjens: gli inglesi hanno vinto in Svezia 4-1 una settimana fa e sono a un passo dalla finale. In Europa League, il Manchester United amministrerà un vantaggio di 3-0 in casa contro l'Athletic Bilbao mentre il Tottenham dovrà proteggere il 3-1 dell'andata nel freddo norvese contro il Bodo Glimt. Tutte le partite sono in programma oggi alle ore 21.