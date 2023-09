Okafor a DAZN: "Largo a sinistra o punta sono i ruoli che preferisco"

Noah Okafor, oggi autore di un gol, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Hai segnato in due gare di fila, è solo l’inizio? “Sono un tifoso del Milan, sono contento di essere qui e di stare bene. Lavoro tanto e sono molto felice per il mio gol e ancora più contento per i tre punti”.

Qual è il ruolo in cui ti senti più a tuo agio? “L’importante è aiutare la squadra il più possibile. A Salisburgo giocavamo con due punte, posso giocare lì o sulla fascia sinistra: sono le posizioni che preferisco. Lì mi sento a mio agio, voglio crescere ancora lavorando giorno dopo giorno. Sono davvero molto contento di essere qui”.

Qual è la tua prima impressione sulla Serie A? “È la prima volta che gioco in uno dei top 5 campionati europei. È un buon campionato, giochi contro buone squadre. Mi concentro su me stesso e sulla squadra, dobbiamo lavorare tanto per cercare sempre i tre punti”.