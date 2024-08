Okafor l'uomo della provvidenza: "Un gol che salva il Milan dalla sconfitta. Puntuale come sempre"

vedi letture

L'anno scorso era l'uomo dei gol pesanti nei minuti finali, ed anche in questa stagione Noah Okafor si è presentato come tale. Lucido in occasione del gol del pareggio, lo svizzero ha mischiato puntualità e bellezza per regalare al Milan il primo, sudatissimo, punto della stagione.

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI OKAFOR

Gazzetta dello Sport 7, IL MIGLIORE: "Il lampo del pareggio arriva all’improvviso, ma acceca per importanza e bellezza. Lo svizzero era l’uomo dei gol all’ultimo respiro lo scorso anno, fa capire di voler esserlo pure oggi".

Corriere dello Sport 7: "Un gol che salva il Milan dalla sconfitta. Puntuale come sempre".

Tuttosport 7: "La zampata finale vale più del punto conquistato".