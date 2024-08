Okafor risponde presente: la sua pagella dopo il Monza

All'intervallo di Milan-Monza, amichevole che i rossoneri hanno vinto 3-1 a San Siro in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, il mister Paulo Fonseca ha cambiato tutto l'undici in campo. E così a inizio ripresa, sulla fascia sinistra, si è ritrovato lo svizzero Noah Okafor che è partito a mille e si è mostrato tirato a lucido. Pronti via, una sua iniziativa personale genera il gol di Jovic: poco dopo ci riprova con il sinistro ma Pizzignacco gli dice di no.

All'alba di una stagione importante per il futuro di Okafor, le premesse sono ottime. Di seguito la pagella di Tuttosport per Noah Okafor: "Nel primo quarto d’ora della ripresa sembra più indiavolato di Leao: di fatto, se Jovic segna è merito suo. Poi, per fortuna del Monza, si placa".

Questo il tabellino di Milan-Monza, match amichevole giocato a San Siro a margine della seconda edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi":

MILAN - MONZA 3-1

Marcatori: 10' pt Saelemaekers, 34' pt Maldini, 2' st Jovic, 12' st Reijnders

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1' st Torriani); Calabria (1' st Jimenez) (17' st Zeroli), Gabbia (1' st Tomori), Thiaw (1' st Pavlovic), Terracciano (1' st Theo); Musah (1' st Bennacer), Adli (1' st Reijnders); Saelemaekers (1' st Chukwueze), Loftus-Cheek (1' st Liberali) (28' st Pobega), Leao (1' st Okafor); Morata (1' st Jovic). A disp.: Raveyre, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (15' st Caldirola), Marì (15' st Bettella), Carboni (38' st D'Alessandro); Pereira, Bondo (15' st Gagliardini), Sensi (22' pt Pessina) (40' st Valoti), Kyriakopoulos (1' st Birindelli); Maldini (1' st Mota Carvalho), Vignato (25' st Diaw); Marić (15' st Petagna). A disp.: Mazza, Sorrentino, Machín, Marras. All.: Nesta.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Bercigli-Rossi

IV UOMO: Tremolada

Ammoniti: nessuno

Recupero: 2' 1T - 0' 2T