Oltre a Sia, in campo per tutto il match dell'Italia U19 anche Bakoune e Sala

vedi letture

Ancora Diego Sia in gol, ancora decisivo e ancora una vittoria per l'Italia U19. Grazie al gol dell'attaccante classe 2006 del Milan Futuro, l'Italia batte 2-1 la Germania nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione del portiere azzurro Marin al 17esimo minuto. Del Milan in campo per tutto il match anche il terzino Bakoune e il centrocampista Sala.