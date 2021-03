On this day - 1 marzo 2016: il primo gol in rossonero di Alessio Romagnoli

Il 1° marzo 2016, in occasione di un Milan-Alessandria valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Alessio Romagnoli ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: al 24', su azione da calcio d'angolo, il capitano milanista ha siglato la rete del momentaneo 2-0 con un tocco in area piccola dopo un colpo di testa di Kucka. Il match terminò 5-0 per il Diavolo (doppietta di Menez, Balotelli, Romagnoli e un autogol).