On this day - 10/09/1995, Milan-Udinese 2-1: primo gol di Baggio con i rossoneri

Esattamente venticinque anni fa a San Siro andava in scena la partita tra Milan e Udinese, gara valevole per il campionato 1995/96. In quel match in cui il Milan vinse per 2-1 si segnalò il primo gol di Roberto Baggio con la maglia rossonera, una rete di testa su assist di Weah. Il divin codino in rossonero ha giocato per due stagioni per un totale di 19 gol in 67 presenze. Con il Milan ha vinto un campionato italiano.