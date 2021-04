On this day - 12/04/2005: Inter-Milan 0-3, il derby di Champions League e la pioggia di petardi su San Siro

Esattamente 16 anni fa il Milan vinceva un derby importante e iconico per il prestigio cittadino, ovvero quello valevole per i quarti di finale di ritorno in Champions League. Questa partita, in particolare, è da ricordare per essere stata una gara contraddistinta da episodi di violenza da parte dei tifosi interisti con la pioggia dei petardi in campo. Uno di questi, in particolare, colpì Dida. Il Milan, andato in vantaggio con una rete di Shevchenko, vinse poi la partita con un 3-0 a tavolino a causa dei fatti successi.