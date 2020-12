On this day - 14 dicembre 1999: l'ultima presenza in rossoneri di Weah e Ganz

Il 14 dicembre 1999, in occasione di un Milan-Atalanta valido per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia, George Weah e Maurizio Ganza hanno giocato la loro ultima partita con la maglia rossonera: l'attaccante liberiano giocò tutto il match, mentre l'attuale tecnico del Milan Femminile entrò al 75' al posto di Shevchenko. La sfida terminò 3-0 per il Diavolo (doppietta di Guglielminpietro e gol di Bierhoff).