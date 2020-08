On this day - 14/08/02: Milan-Slovan Liberec, decide Inzaghi

Esattamente 18 anni fa, a San Siro, andava in scena la prima tappa di una cavalcata trionfale per il Milan in Champions League. Ai preliminari della competizione, la squadra di Ancelotti affronta lo Slovan Liberec che i rossoneri sconfiggono grazie ad un gol di Inzaghi. L'andata della sfida fu una partita combattuta così come la gara di ritorno, in cui il Milan perderà 2-1 ma passerà in virtù della regola dei gol in trasferta.