On this day - 2 ottobre 2010, Pirlo realizza l'ultimo gol con la maglia rossonera

Il 2 ottobre 2010 il Milan di Massimiliano Allegri espugna lo stadio Ennio Tardini di Parma, nell'anticipo del 6° turno del campionato. Una partita che finirebbe tranquillamente in archivio non fosse che l'1-0 decisivo lo sigla Andrea Pirlo e quella sarà l'ultima rete del regista con la maglia rossonera, vestita per 10 anni. Una rete peraltro splendida, con Pirlo che, a 38 metri dalla porta, scarica un destro che spedisce il pallone all'incrocio dei pali. Un gol splendido e decisivo, sia per la partita che per la rimonta del Milan in classifica che arriveranno a fine anno a vincere lo scudetto. Pirlo, condizionato dagli infortuni, giocherà solamente 17 partite in campionato e a fine stagione deciderò di non rinnovare il contratto a scadenza. In totale i suoi gol con la maglia del Milan sono stati, fra campionato e coppe, 41