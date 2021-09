On this day - 22 settembre 2010: Ibra segna il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan

Il 22 settembre 20210, Zlatan Ibrahimovic ha segnato la sua prima rete in Serie A con la maglia del Milan in occasione di un Lazio-Milan valido per la 4^ giornata (1-1 il risultato finale). Qualche giorno prima, il 15 settembre, lo svedese aveva siglato il suo primo gol in assoluto da giocatore rossonero in Champions League contro l'Auxerre.