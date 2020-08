Il 23 agosto nella storia rossonera non rievoca soltanto alcune partite ma anche alcune trattative nel mercato. Nel 2008, infatti, esattamente 12 anni fa Andriy Shevchenko tornava in rossonero, in prestito dopo la parentesi non felicissima al Chelsea. Al ritorno al Milan, l'attaccante ucraino decise di indossare la maglia numero 76 considerato che la 7 era occupata da Pato.