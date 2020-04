On this day - 26 aprile 2005: Sheva e Tomasson piegano il PSV, ma che fatica...

26 aprile 2005, San Siro. Il Milan è pronto a sfidare il PSV Eindhoven nella semifinale d'andata della Champions League. Dopo aver superato Manchester United e Inter, gli olandesi appaiono come un avversario più abbordabile, eppure la squadra di Hiddink metterà in difficoltà i rossoneri come nessuno in quell'edizione della competizione europea. I rossoneri passano in vantaggio al 42' con Shevchenko, servito in profondità da Kakà, l'ucraino si presenta davanti a Gomes e non sbaglia. Sembra tutto facile ma gli olandesi non mollano e mettono in grande difficoltà i rossoneri per tutta la ripresa. I rossoneri tengono botta e, al novantesimo, riescono a siglare il 2-0 con Tomasson, bravo a sfruttare una palla vagante in area PSV. Un risultato che sembra consegnare già la finale all'undici di Ancelotti, un risultato piuttosto bugiardo come testimonierà l'ansiogena semifinale di ritorno nei Paesi Bassi.